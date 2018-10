Mourinho haalt nog maar eens uit naar eigen spelers bij Man United, geruchten over opvolger blijven opduiken

Manchester United speelt dinsdagavond tegen Valencia in de Champions League. Er wordt best gewonnen want het is crisis op Old Trafford. Met dank aan José Mourinho, maar die is nog niet klaar met zijn kritiek.

Verwijten aan de pers, verwijten aan de club, verwijten aan zijn eigen spelers. Het is de schuld van alles en iedereen dat Man United niet presteert, maar vooral niet van Mourinho zelf. Dat bleek opnieuw op de persconferentie voor de ontmoeting met Valencia. Daar kreeg de Portugees op 29 minuten tijd geen enkele vraag over zijn tegenstander van vanavond...

“Vrees ik voor mijn ontslag? Nee, dat denk ik niet”, was Mourinho kort. Net als op een vraag over zijn vermeende ontmoeting met United-baas Ed Woodward na de nederlaag tegen West Ham. “Dat is een privézaak. Zoiets vraag ik ook niet aan jou. Daar ga ik geen antwoord op geven.”

Dan maar over naar de orde van de dag. “Soms is hoe het lijkt precies het tegenovergestelde van hoe het is”, aldus Mourinho. “Als je begrijpt wat ik bedoel. Je kan lachen en de verdrietigste persoon van de wereld zijn en andersom. Sommige spelers geven er meer om dan anderen, denk ik. Nee, ik ga geen namen noemen. Dat we niet winnen, komt door het collectief. Het is hetzelfde als we winnen: het is altijd de verantwoordelijkheid van iedereen.”

Opvolger?

Ondertussen gonst het van de geruchten in de pers omtrent Mourinho en zijn potentiële opvolger(s). United zou al gesprekken gevoerd hebben met Zinédine Zidane omtrent een job als coach, terwijl The Sun beweert dat de Fransman zelfs gebeld zou hebben met Mourinho. In het Italiaanse Corriere dello Sport is echter sprake van Antonio Conte als nieuwe man bij de Red Devils, met Juventus-man Beppe Marotta als nieuwe sportieve baas. Marotta houdt het eind oktober voor bekeken in Turijn.

The Daily Mail claimt dan weer dat Mourinho een “geïsoleerde figuur” is geworden bij United na een dispuut met Antonio Valencia. The Express spreekt vervolgens over de bezorgdheid bij scouts van de club vanwege de “giftige sfeer”. Zij denken dat United er zo niet snel zal in slagen om nog nieuwe topspelers aan te trekken. Paul Pogba wordt intussen wederom gelinkt aan FC Barcelona. De Fransman zou zelfs weg willen in januari als Mourinho dan nog trainer is bij United.

Kompany wil Europese prijs pakken

Ook trainers van andere topclubs spraken maandag met de pers. Zoals Pep Guardiola, die met Manchester City het Hoffenheim van Julian Nagelsmann ontmoet. “Ik heb hem een bericht gestuurd, omdat het de eerste keer is dat we tegen elkaar spelen. We praten weleens over jonge spelers”, aldus de Spanjaard. “Natuurlijk ben ik onder de indruk van hem. Hij is nog zo jong en wordt maar beter en beter. Hij zal veel succes boeken in zijn carrière. Momenteel is hij al trainer van een goede ploeg in een topcompetitie. Ik kijk ernaar uit en hopelijk zullen deze duels niet de laatste zijn tussen ons.”

Ook Vincent Kompany sprak de pers toe. “Ik zou het geweldig vinden om een Europese beker te pakken met City, maar ik ben ook realistisch”, aldus de Rode Duivel. “Het is zo lastig. In Europa zijn er zes of zeven teams die hetzelfde denken. We moeten eerst maar eens omgaan met het feit dat we verloren hebben van Lyon, voordat we denken aan de eindzege. Het kost gewoon tijd en ik wil geen druk op Pep leggen. We gaan ons uiterste best doen.”

Geen Ramos bij Real

Real Madrid neemt het dinsdag in Moskou op tegen CSKA. Daarbij zal Sergio Ramos afwezig zijn. “Hij is niet afgereisd naar Moskou omdat hij meer dan honderd minuten meer heeft gespeeld dan de andere spelers in de selectie’, aldus trainer Julen Lopetegui. “Dit is een goed moment om hem rust te gunnen en zijn hamstrings zullen mij daar dankbaar voor zijn. We zien dit seizoen als een marathon en kijken daarom altijd naar het grotere plaatje. Dit is mijn werk, om dit soort beslissingen te nemen. Er zal een goede vervanger voor Sergio spelen.”

Lopetegui mist door blessures ook Gareth Bale, Isco en Marcelo. Over zijn opstelling wilde de Spanjaard niets kwijt. Afwachten dus of Thibaut Courtois in doel staat bij Los Blancos.

Geen Ronaldo bij Juventus

Cristiano Ronaldo heeft momenteel andere zaken aan zijn hoofd dan voetballen en is geschorst voor de komst van Young Boys Bern naar Turijn. Een goede zaak volgens coach Max Allegri. “Hij heeft rust nodig, want hij heeft al heel veel wedstrijden gespeeld. Zaterdag heeft hij weer ontzettend veel werk geleverd en speelde hij zijn beste wedstrijd sinds hij hier is. Cristiano kon wel een pauze gebruiken, dus dit is prima. We gaan vol voor de overwinning, maar moeten onze tegenstander respecteren.”

Robben over Ajax

Bayern München neemt het op tegen Ajax. Een clash waarnaar Arjen Robben wel uitkijkt. “Natuurlijk is het speciaal voor mij om tegen een Nederlandse club te spelen. Ik heb wel wat meer berichten gekregen dan normaal in aanloop naar deze wedstrijd. Er zijn wat speciale gevoelens omdat een Nederlandse club de tegenstander is, maar verder niet echt. Ik bereid me gewoon zoals altijd voor. Ajax won de eerste wedstrijd in de Champions League overtuigend, ze hebben zeker kans om te overwinteren.”