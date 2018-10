Dorpeling voor rechtbank die nieuwe postbode onophoudelijk belaagde: “Ik kon vertrek oude collega niet verwerken”

Sint-Gillis-Waas - Het vertrek van de postbode in het Oost-Vlaamse polderdorp Meerdonk deed in 2016 heel wat stof opwaaien. Er kwam een petitie en haar vervanger werd bedreigd, belaagd en beschuldigd. Een scheldtirade die dinsdag eindigde in de rechtbank.

“Kale klootzak”. Het was maar één van de vele verwijten die postbode Kristof E. sinds zijn aanstelling in Meerdonk met de regelmaat van de klok op briefjes in zijn brievenbus vond. Een duidelijk signaal dat de man allesbehalve welkom was in het dorp. “Ik ging er in 2016 aan de slag als postbode nadat de vorige postbode was overgeplaatst”, getuigde hij dinsdag nog steeds zwaar aangeslagen in de correctionele rechtbank van Dendermonde. “Ondertussen was er door de inwoners al een petitie gestart om de vorige postbode alsnog te kunnen houden en had er ook een artikel over haar in de krant gestaan. Toen ik aan het werk ging kreeg ik de kans niet om te tonen dat ik mijn job ook goed deed. Ik had het gevoel dat ik van bij de start al verbrand was.”

“Het stopte maar niet”

Een van de dorpelingen speelde het persoonlijk. Hij begon onophoudelijk dreigbrieven te sturen naar de nieuwe postbode en diende fictieve klachten in bij zijn werkgever. “Het stopte maar niet”, zei Kristof E. “Elke dag dat ik ging werken was er de vrees dat er weer iets nieuws ging gebeuren. Ik ben al vijfentwintig jaar postbode en ik heb mijn werk altijd graag gedaan, maar toen is er bij mij een grens bereikt. Het was precies alsof al het werk dat ik had gedaan voor niets was geweest. Ik belandde in een depressie en was een tijdlang niet meer bekwaam om te werken. De impact op mijn leven en dat van mijn gezin was enorm.”

Aanvankelijk werd de vorige postbode ervan verdacht om de hand te hebben in de belaging van haar opvolger. Het leverde haar een verhoor van vijf uur op bij de directie van Bpost. “Haar vervanging viel haar zwaar, maar met die procedure was er in regel niets verkeerd gelopen”, vertelde haar advocaat, die zich in de rechtbank mee aan de kant van het slachtoffer schaarde. “Mijn cliënt is nooit op de hoogte geweest van wat er gaande was, laat staan dat ze er een initiatief voor zou hebben genomen.”

Vergevingsgezind

Het was Kris B. die tijdens zijn eerste ondervraging door de politie toegaf dat hij het was die de nieuwe postbode op alle mogelijke manieren de huid vol schold. Iets waarvoor hij zich dinsdag, oog in oog met de postbode, meermaals verontschuldigde.

“Ik had het heel moeilijk met het vertrek van mijn oude postbode”, gaf hij toe. “Ik had een bijzonder goede band met haar. Haar overplaatsing was voor mij onbegrijpelijk en haast niet te verwerken. Ik kon er ’s nachts niet meer door slapen. Ze is in Meerdonk met tranen in de ogen vertrokken en ze zat diep in de put. Zelfs toen ik haar later tegenkwam tijdens haar nieuwe ronde in Melsele begon ze meteen opnieuw te wenen. Ik was er helemaal kapot van. Dat neemt niet weg dat wat ik heb gedaan met de nieuwe postbode helemaal niet te verantwoorden is. Zoiets had niet mogen gebeuren.”

Het openbaar ministerie vorderde voor Kris B. een passende straf, mogelijk gekoppeld aan probatievoorwaarden. Postbode Kristof E. is ondertussen terug aan het werk in Meerdonk. “Ik ben helemaal niet uit op wraak of geld”, stelde hij zich vergevingsgezind op. “Ik wil alleen maar aantonen dat men mensen niet op zo’n manier kan behandelen.”

Vonnis op 30 oktober.