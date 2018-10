Bayern-spits spoelt eerste nederlaag door op Oktoberfest met uitdagende echtgenote

Bayern München leed vrijdagavond op de zesde speeldag in de Bundesliga zijn eerste competitienederlaag van het seizoen. Robert Lewan­dowski ging samen met zijn bevallige echtgenote die kater doorspoelen op het traditionele Oktoberfest in München. Ze postten een uitdagende foto met elk “ein Mass” bier, al kon manlief zich niet laten gaan want Bayern komt vanavond alweer in actie in de Champions League tegen Ajax.