Manifestaties tegen pensioenregeling: maar 4.000 betogers in Brussel, 15.000 in Antwerpen

Brussel - De Brusselse politie heeft 4.000 deelnemers geteld aan de pensioenbetoging van de vakbonden dinsdag in de hoofdstad. Dat meldt de zone Brussel Hoofdstad Elsene. ACV, ABVV en ACLVB verwachten zelf 10.000 mensen, luidde het voor aanvang. In Antwerpen daagden zo’n 15.000 manifestanten op.

De vakbonden betogen dinsdag in verschillende steden in heel het land om de regering duidelijk te maken dat “het beleid fout, onrechtvaardig en onevenwichtig is”. Dat zei ACV-voorzitter Marc Leemans tijdens de vakbondsmanifestatie in Brussel tegen de pensioenplannen van de regering. “De mensen zijn kwaad, de regering maakt voortdurend fouten en onevenwichtige, onrechtvaardige keuzes.”

“De regering heeft voor iedereen de pensioenleeftijd opgetrokken naar 66 en 67 jaar, maar heeft tegelijk ook gezegd dat de mensen werkbaar werk gingen krijgen. Daar is niets van in huis gekomen”, aldus Leemans. “De regering heeft ook gezegd dat mensen een erkenning zware beroepen gingen krijgen, zodanig dat ze toch wel wat vroeger op pensioen konden gaan. Er is nog niets van gekomen, tenzij in de openbare sector. We hopen dat de regering het akkoord in de openbare sector echt wel aanvaardt.”

Volgens de ACV-voorzitter is de regering ook “aan het knippen in de pensioenberekening van heel veel gewone mensen, met minder gelijkstelling, bijvoorbeeld voor ziekte en werkloosheid”.

ACV geeft nooit stemavies, luidt het antwoord op de vraag op welke partij de mensen moeten stemmen bij de nakende lokale verkiezingen. Bij de lokale verkiezingen kijkt men eerder naar wat gebeurt in de eigen woonwereld, aldus Leemans. “Volgend jaar zijn het federale verkiezingen: we zeggen aan de mensen ‘denk goed na’. Als je niet tevreden bent met dit beleid, dan moet je dan je keuze bepalen en herbepalen.”

Er zijn geen incidenten gemeld.

In Antwerpen hebben leden van de christelijke, socialistische en liberale vakbonden massaal deelgenomen aan een betoging door Antwerpen. Op de Groenplaats, de aankomst van de betoging, worden de militanten toegesproken door afgevaardigden.

Het druilerige weer weerhield de betogers er niet van in groten getale te verzamelen op de Leopold de Waelplaats op het Zuid. Van daaruit trok de stoet, met een symbolische lijkwagen voorop, richting het centrum met de Groenplaats als eindbestemming.

Vooral premier Charles Michel - waarvan een groot, karikaturaal hoofd wordt meegedragen - en burgemeester Bart De Wever - op een spandoek met onderschrift “burgemeester van de rijken” - zijn kop van jut. In de optocht stapt ook een groep van de Mora-vestiging in Mol mee. Begin september raakte bekend dat daar 97 jobs bedreigd worden omdat een deel van de productie verdwijnt.

Onderweg werd de menigte toegesproken door PVDA-voorzitter Peter Mertens. Aangekomen op de Groenplaats zochten heel wat betogers snel beschutting voor de regen in een van de café’s op het plein, waardoor de massa snel uitdunde. De overgebleven groep luistert er naar comedian Nigel Williams en afgevaardigden van de drie vakbonden.