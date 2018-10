“Aanval zoals in Indiana Jones-film”: FBI-agent ontwijkt eerst dodelijke jacuzzi, maar wordt dan beschoten door rolstoel

Harrison - Indiana Jones - Ford moet in ‘Raiders of the Lost Ark’ rennen voor zijn leven. Foto: *

Herinnert u zich nog de scène uit de filmklassieker ‘Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark’ waarin Harrison Ford een ‘boobytrap’ in gang steekt en vervolgens voor zijn leven moet rennen omdat er een gigantische steen op hem afkomt? Iets soortgelijks overkwam enkele FBI-agenten vorige maand in Oregon. Om te vermijden dat ze zijn huis zouden betreden, had de bewoner de woning voorzien van enkele dodelijke hindernissen.

Een vastgoedkantoor had de FBI-agenten opgeroepen naar een woning in het kleine dorpje Williams in de Amerikaanse staat Oregon. Het kantoor was door het gerecht belast met de verkoop van het huis, maar de bewoner - Gregory Rodvelt - wilde dat koste wat kost vermijden.

De 66-jarige man, wiens huis verbeurdverklaard werd na een veroordeling voor het mishandelen van zijn moeder, had de woning voorzien van enkele boobytraps. Dodelijke boobytraps.

Eerst en vooral moesten de agenten - vergezeld van een explosieventeam - op de hoede zijn voor een struikeldraad voor de woning. Kwam je ertegen, dan kreeg je een jacuzzi op je hoofd. Vervolgens moesten ze de verstevigde voordeur opblazen om het huis te betreden. Binnenin wachtten er nog meer “verrassingen” voor de FBI, zoals spijkerstrips die doorheen de hele woning gelegd waren.

Uiteindelijk raakte één agent gewond bij de tussenkomst. Hij werd in het been geschoten door een rolstoel, die was uitgerust met een jachtgeweer en een vislijn om de trekker over te halen. “Dit had veel weg van de scène uit Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark”, zo staat in de aanklacht te lezen. De bewuste scène, waarin hoofdrolspeler Harrison Ford moet gaan lopen voor een gigantische steen, ziet u hieronder.

Klaarmaken voor verkoop

Rodvelt zat al sinds april 2017 in de gevangenis, maar werd in augustus twee weken in vrijheid gesteld zodat hij “de woning zou kunnen klaarmaken voor verkoop”. In een nieuwe rechtszaak zal hij zich nu ook moeten verantwoorden voor de poging tot doodslag op FBI-agenten.

In de dagen na de tussenkomst van de FBI werd de woning nog grondig gecontroleerd op andere hindernissen.