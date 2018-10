N-VA Gent dient klacht in tegen sociale huisvestingsmaatschappij: “Schrijnende toestand”

Gent - N-VA Gent dient een klacht in tegen de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent. “De wantoestanden kunnen niet blijven duren”, motiveert lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt de klacht op Twitter.

De klacht komt er na een reportage op VRT over erbarmelijke toestanden in Gentse sociale woningen. In de reportage was te zien dat de staat van veel sociale woningen behoorlijk slecht is. Woningen waarin het binnen regent, slaapkamers met schimmel, rotte steunbalken of paddenstoelen die uit de muur groeien. Een kind van een van de gezinnen uit de reportage mag van de kinderarts zelfs niet meer in de woning wonen, omdat ze te ziek is.

Foto: fvv

Gents burgemeester Daniel Termont (SP.A) heeft een aantal woningen al ongeschikt verklaard, maar ze worden nog altijd verhuurd. Sommige woningen voor meer dan 500 euro per maand.

De Gentse afdeling van N-VA wil het hier niet bij laten. “We hebben beslist om een klacht in te dienen tegen WoninGent. We klagen dit al jaren aan in de gemeenteraad. Dat ongeschikt verklaarde woningen nog steeds verhuurd worden is in strijd met de Vlaamse wooncode”, zegt Anneleen Van Bossuyt. “De winter staat voor de deur. Er moet dringend een oplossing komen voor deze mensen. Aangezien er geen gemeenteraad meer is voor de verkiezingen, zie ik geen andere oplossing dan via de juridische weg.”

Van Bossuyt noemt de toestand in de sociale woningen schrijnend. “Twee op drie sociale woningen in Gent zijn aan renovatie toe. We zeggen dit al jaren.” De partij heeft naar eigen zeggen de voorbije 6 jaar op basis van meerdere rapporten en getuigenissen de wantoestanden in sommige sociale woningen al aangeklaagd. “Ook nog op de gemeenteraad van september, maar toen werd onze kritiek weggewuifd en werden voorstellen om de situatie te verbeteren minachtend onthaald.”