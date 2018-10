Nobelprijs Fysica voor baanbrekende ontdekkingen op vlak van laserfysica

Brussel - Drie wetenschappers krijgen dit jaar de Nobelprijs voor Fysica voor hun baanbrekende ontdekkingen op het vlak van laserfysica, in het bijzonder de ontwikkeling van optische werktuigen, zo heeft de Koninklijke Zweedse Academie dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om de Amerikaan Arthur Ashkin, de Fransman Gérard Moutou en de Canadese Donna Strickland.

Het luidt dat de bekroonde ontdekkingen een revolutie in de laserfysica hebben ontketend. Extreem kleine objecten en onvoorstelbaar snelle processen zijn nu in een nieuw daglicht te zien. Geavanceerde precisie-instrumenten zetten de de deur open voor onontgonnen onderzoeksgebieden en een veelheid van industriële en medische toepassingen.

Arthur Ashkin van Bell Laboratories in het Amerikaanse Holmdel vond optische pincetten uit die met hun “laserstraalvingers” deeltjes, atomen, virussen en andere levende cellen konden grijpen. Hij kon zo een oude droom in de science-fiction realiseren: fysieke objecten dank zij de stralingsdruk van licht verplaatsen.

Gérard Mourou, van de Ecole Polytechnique in het Franse Palaiseau en de Universiteit van Michigan in het Amerikaanse Ann Arbor, en Donna Strickland van de Universiteit van Waterloo in Canada plaveiden de weg voor de kortste en meest intense laserpulsen die de mensheid ooit heeft gemaakt. Kenmerkend was dat zij bij het maken van die laserpulsen het versterkend materiaal niet naar de knoppen hielpen. Met de door de twee wetenschappers ontwikkelde CPA-techniek vinden elk jaar miljoenen operaties aan het oog plaats, weet de Academie.

Ashkin krijgt één helft van de prijs die dit jaar negen miljoen Zweedse kroon, omgerekend 870.000 euro, waard is, de andere twee laureaten de andere helft.