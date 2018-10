Netwerk van jihadisten ontmanteld dat actief was in 17 Spaanse gevangenissen

In Spanje is een netwerk voor rekrutering en radicalisering van jihadisten in 17 gevangenissen ontmanteld. Dat hebben de Spaanse autoriteiten dinsdag bekendgemaakt.

Agenten van de Guardia Civil hebben 25 gedetineerden in verschillende gevangenissen over heel Spanje geïdentificeerd en ondervraagd die deel uitmaakten van IS en die andere gevangenen wilden radicaliseren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt in een persmededeling.

Het merendeel van de jihadisten waren Marokkanen of Spanjaarden met Marokkaanse roots en ook enkele “bekeerde” Spanjaarden en een Deen. Volgens een bron bij de antiterrorismedienst hadden de radicale gevangenen geen concrete plannen, maar probeerden ze een opstandig klimaat tegenover het gevangenispersoneel te creëren. Enkelen stonden op het punt om over enkele weken te worden vrijgelaten. Justitie moet zich nu beraden over de vraag of ze niet beter opgesloten blijven.

De jihadisten communiceerden met mekaar via post die van de ene naar de andere gevangenis ging. Ze maakten gebruik van de mogelijkheden van gevangenen wier correspondentie niet nagekeken werd door de gevangenisbewaarders om zo hun brieven bij anderen te krijgen.

Spanje werd in augustus 2017 mikpunt van een dubbele aanslag van IS in Barcelona en in Cambrils. Er vielen toen 16 doden. In 2004 liet een groep, gelieerd met Al Qaida, bommen ontploffen in pendeltreinen. Daarbij kwamen toen 191 mensen om.