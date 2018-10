Jef Vermassen: “Deel van Bende van Nijvel waarschijnlijk geliquideerd door andere criminelen”

Advocaat Jef Vermassen twijfelt of de Bende van Nijvel nog ontmaskerd kan worden en zegt dat een aantal leden van het moordcommando waarschijnlijk zelf al geliquideerd werden door de onderwereld. De advocaat deed die opmerkelijke uitspraak maandagavond op de Nederlandse tv-zender RTL.

Volgens Vermassen beschikt hij sinds vorige week vrijdag over nieuwe informatie over het dossier, zo zei hij in RTL Late Night. “Men spreekt altijd over de reus, maar er waren verschillende reuzen. En een aantal daders is wellicht zelf geliquideerd door de onderwereld”, zegt Vermassen.

De strafpleiter was samen met David Van de Steen op de Nederlandse tv. Van de Steen overleefde de aanslag in Aalst en heeft er nu een tweede boek over geschreven: “Overlever van de Bende van Nijvel” en werkte ook mee aan de film “Niet schieten”, van Stijn Coninx die op 10 oktober in première gaat.

David Van de Steen was 9 jaar toen zijn ouders en zus werden vermoord in de Delhaize van Aalst. Zelf, zo vertelt hij, werd hij gered door een politieman die hem zwaargewond tussen de rekken vond. “Ik zag zou grauw als de doden. Maar ineens hoorde hij me toch kreunen. Ik heb hem jaren later pas teruggezien”, vertelt hij in het boek.

LEES OOK. “Dit is het juiste spoor, die man gaat dat toch niet uit zijn mouw schudden?”

Meer dan dertig jaar later heeft hij de hoop dat de daders nog worden opgepakt opgegeven. Vorig jaar had hij weer hoop toen de naam van een overleden rijkswachter viel. Die had op zijn sterfbed zelf verklaard dat hij ooit deel uitmaakte van de bende. Maar de speurders hebben dat intussen ontkend.

Volgens Vermassen, die de zaak niet wil begraven, is het onderzoek geboycot door mensen die het voor het zeggen hebben in ons land. Volgens de strafpleiter ging alles goed tot wanneer het dossier uit Dendermonde werd weggehaald.

Genadeschot in bos

Vermassen gaat er ook van uit dat al meerdere daders waarschijnlijk zelf dood zijn. Geliquideerd. Hij heeft daarover nieuwe informatie ontvangen, vorige week vrijdag. Het gaat dan onder meer over “de killer’.

In 2004 zochten rechercheurs -zonder resultaat- naar het lichaam van ‘de killer’ in het bos van La Houssière in Henegouwen. Er doken toen wel twee kogels, twee kogelhulzen, een jas, een uurwerk en oude munten op. Maar geen stoffelijk overschot.

LEES OOK. Dit moet u weten over de Bende van Nijvel

Het bos zou als uitvalsbasis gediend hebben voor de overvallen. Na de overval op de Delhaize in Aalst in 1985 zagen getuigen daar een VW Golf staan. In het licht van de koplampen zagen ze een man op de grond liggen. Aangenomen wordt dat hij geraakt werd door kogels die afgevuurd werden door de politie van Aalst. Zij namen na de overval daar de vluchtwagen onder vuur. Speurders vermoeden dat de andere bendeleden ‘de killer’ daar in het bos het genadeschot hebben gegeven en hem nadien begraven hebben in het bos. Maar een lichaam is nooit gevonden.