Paul Van Himst, de beste Belgische voetballer van de 20ste eeuw, wordt vandaag 75: “Hazard lijkt het meest op mij”

Proficiat Polle. Waar kun je Paul Van Himst beter feliciteren voor zijn 75ste verjaardag dan aan het stadion van Anderlecht? Dat is nog altijd de thuishaven voor de beste Belgische voetballer van de 20ste eeuw. De plek waar hij opleeft en even de eenzaamheid verdrijft die hem overviel na de dood van zijn vrouw vijf jaar geleden. Voetbal is nog steeds zijn leven. “Nee, het gaat niet goed met Anderlecht. Maar ik blijf wel komen. Ik moet bezig blijven.”