Club Brugge is gewaarschuwd: deze op hol geslagen waanzinnige geeft de bal graag weg, maar heeft een visie

Zijn biografie heet ‘Creer – El desafio de superarse siempre’ (Geloven – De uitdaging om altijd beter te zijn). Het boek gaat uitsluitend over winnen, winnen, winnen. “Een arts die een hartoperatie uitvoert, is met maar één resultaat bezig: dat de patiënt blijft leven”, zegt Diego Simeone in zijn boek. “Voor mij is het ook zo voor een voetbalwedstrijd. Het enige resultaat dat ertoe doet, is winnen.” De 48-jarige Argentijn is al zeven jaar met veel succes trainer van Atlético Madrid, morgen tegenstander van Club Brugge in de Champions League. Wat bezielt die springveer langs de lijn?