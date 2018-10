Belgische rolstoelgebruikster (26) maakt droom waar: reis rond de wereld, helemaal alleen

Ze zit nog maar vijf jaar permanent in een rolstoel, maar toch is de Luikse Blandine (26) erin geslaagd helemaal op haar eentje rond de wereld te reizen. Niet dat dat zo gemakkelijk was, maar mits de juiste portie planning en durf wel haalbaar, zo vertelt ze. En voor wie het haar wil nadoen heeft ze nog enkele tips klaar.

Blandine is 26 jaar oud en zit nu iets meer dan vijf jaar lang permanent in een rolstoel. “Een hoogtechnologisch ding dat een indrukwekkende snelheid haalt, maar ter plaatse blijft trappelen bij het minste trapje”, zo beschrijft ze het zelf. Toch vergezelt hij haar op al haar reizen, en deed dat haar reislust niet verminderen.

Met een diploma vertaler op zak is het niet vreemd dat ze altijd al geboeid was door andere culturen, en haar grote droom was om in haar eentje de wereld rond te reizen. Een droom die ze onlangs waarmaakte, ook al was dat niet altijd even gemakkelijk.

“Het is een pak ingewikkelder dan te voet”, vertelt ze aan RTBF. “Enerzijds door het gebrek aan toegankelijkheid, maar ook door een gebrek aan informatie. Daarom heb ik mijn blog ‘1000 découvertes sur quatres roulettes’ opgericht.”

Vooral Barcelona en Rio de Janeiro herinnert ze zich als heel toegankelijke steden voor mensen met een beperkte mobiliteit, maar dat betekent volgens haar niet dat je het als rolstoelgebruiker enkel moet hebben van citytrips. “De watervallen van Iguazu zijn zowel aan de Braziliaanse kant als aan de Argentijnse kant erg goed bereikbaar. Naar alle uitkijkpunten werden hellingen aangelegd voor rolstoelgebruikers.”

En dan is er nog de welwillendheid van andere mensen om te helpen. Zo wilde Blandine in China maar wat graag de Chinese muur op, maar de helling was te steil voor haar rolstoel. Met de hulp van een dertigtal Chinese toeristen is ze toch tot boven geraakt: “Het was een ongelofelijke ervaring.”

Een geheim heeft Blandine niet, voor haar is het allemaal een kwestie van planning en durven. “Ik weet dat de Belgische realiteit je reislust kan afremmen, maar er bestaan fantastische initiatieven in de hele wereld. Ik wil niet zeggen dat het gemakkelijk is om te reizen in een rolstoel, maar met de juiste organisatie kan je het avontuur wel tegemoet!”

De tips van Blandine voor rolstoelreizigers

1. Bel of mail steeds met je hotel om te vragen of het wel voldoende toegankelijk is.

2. Als je aankomt in een stad, kies dan steeds een hotel dicht bij het station.

3. Verwittig je rolstoelmaker voor de reis en laat een klein onderhoud doen, zo vermijd je problemen tijdens je reis.

4. Neem de gebruiksaanwijzing van je rolstoel mee. Vliegtuigpersoneel kan die vragen om te weten hoe ze de batterij correct moeten afkoppelen of je stoel demonteren.

5. Als bepaalde delen van je rolstoel makkelijk loskomen, neem dan de juiste sleutels mee.

6. Neem altijd een reisadapter mee voor je stekkers.

7. Reis je naar de Verenigde Staten of Canada, dan heb je voor een elektrische rolstoel ook een transformator nodig omdat het voltage op het stroomnet niet hetzelfde is.

8. Als je banden met lucht gevuld zijn, neem dan een klein pompje mee voor wanneer je lek rijdt.

9. Onontbeerlijk wanneer je reist met een rolstoel: een regenmantel of poncho. Het is niet echt sexy, maar heel erg handig om droog te blijven. Ook een zaklamp en fluovestje is heel handig.

10. Als je een Europese invaliditeitskaart hebt, hou die goed bij. Sommige toeristische trekpleisters staan erop een officieel document te zien vooraleer ze je korting geven of langs de andere ingang binnenlaten.