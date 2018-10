Belgisch gerecht ondervraagt ter dood veroordeelde ISIS-strijder in Irak

Een internationale rogatoire commissie heeft in Bagdad Tarik Jadaoun verhoord in het kader van een Belgisch onderzoek.

“De onderzoeksrechter, vergezeld van een team van de gerechtelijke politie en een federale magistraat bezochten eind vorige week Bagdad (Irak) om Tarik Jadaoun daar te ontmoeten en te ondervragen. Hij had ermee ingestemd en werkte goed mee”, zegt het federaal parket.

Jadaoun, die ook bekend is onder de strijdersnaam Abu Hamza Al-Belgiki, was in 2014 toegetreden tot ISIS. Op 13 juli 2017 werd hij gevangen genomen tijdens de slag om Mosoel, de voormalige “hoofdstad” van ISIS in Irak. In een verhoor door het Iraakse gerecht deed hij zijn carrière en taken binnen ISIS uit de doeken.

Nadien, in een interview met VRT-journalist Rudi Vranckx, verklaarde hij te willen samenwerken met de Belgische veiligheidsdiensten. Hij beschikte naar eigen zeggen over informatie die ons land vooruit zou helpen, al woog die informatie volgens hem “eigenlijk licht”. Hij stelde zichzelf ook voor als een meeloper die niet veel meer had misdaan dan voor het verkeerde kamp te kiezen.

Tijdens zijn verhoren door de Amerikaanse veiligheidsdiensten bekende Jadaoun dan weer dat hij rechtstreeks betrokken was bij meerdere aanslagcomplotten - waarvan er zeker twee voor doden in Europa zorgden - en dat hij zichzelf ook voor zo’n bloedbad kandidaat had gesteld. Uit die verhoren zou ook blijken dat Jadaoun nog heel wat verzwijgt. Zo zei hij dat Islamitische Staat nog altijd terroristen in Europa verborgen heeft zitten.

Tarik Jadaoun zit sinds juli 2017 gevangen in Bagdad (Irak) waar hij ter dood werd veroordeeld.