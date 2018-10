Broers verstoppen 158 kg hasj in valse brandstoftank van hun vrachtwagen

Gent - Twee broers uit Gentbrugge zijn maandag tot vier jaar cel veroordeeld voor internationale drugsmokkel. Hun vrachtwagen werd staande gehouden door de wegpolitie, met 158 kilogram hasj verstopt in een valse brandstoftank.

Volgens de rechtbank maakten de twee broers zich schuldig aan internationale drugsmokkel en brengen ze heel wat mensen in gevaar door drugs, 158 kilogram in één enkele keer, te exporteren. “Ze houden de verslaving van anderen in stand uit winstbejag en eigenbelang”, aldus de rechter.

Brandstoftank vol drugs

Het was de Antwerpse weg­politie die in maart 2015 onraad rook toen ze een takelwagen van een Gents bedrijf zagen rijden met daarop een oude en versleten vrachtwagen. Vooral de nagelnieuwe brandstoftank onder de afgedankte vrachtwagen viel haar op en bij controle kreeg ze gelijk: de tank zat vol pakjes hasj, goed voor in totaal 158 kilogram. Het transport was onderweg naar Denemarken, maar zo ver geraakte het dus niet.

Beide broers kregen maandag vier jaar cel en een boete van elk 32.000 euro. Hun afgedankte vrachtwagen, waarin de drugs verstopt zat, werd verbeurd­verklaard.

Beide heren hebben een rijkelijk gevuld strafblad. Naast tien veroordelingen in België kreeg een van hen in Frankrijk al eens drie jaar cel voor de invoer van verdovende middelen. Zijn broer liep al zestien veroordelingen op in de politierechtbank. Ze zullen zich binnenkort samen moeten aanbieden om hun tijd in de cel uit te zitten.