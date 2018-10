Verdachte ingerekend voor 30 diefstallen in rusthuizen

De Veurnse onderzoeksrechter heeft een 39-jarige man uit Charleroi aangehouden op verdenking van een hele reeks diefstallen in rust- en verzorgingstehuizen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne.

De verdachte pleegde de diefstallen in de loop van 2016 onder andere in Veurne. Naar aanleiding van die feiten werd hij door de Veurnse onderzoeksrechter internationaal geseind. De man komt in aanmerking voor ongeveer 30 diefstallen in heel het land en ging telkens aan de haal met geld en bankkaarten van de rusthuisbewoners. In het verleden werd hij al meermaals veroordeeld voor diefstallen, in totaal goed voor ruim zes jaar gevangenisstraf.

Zondagochtend werd de man uit Charleroi bij een routinecontrole opgepakt door de lokale politie van Brussel. De verdachte werd ondertussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer in Veurne beslist vrijdag of hij langer in de cel moet blijven.