Apparaatje waarmee snelheidsduivelin uit “De Rechtbank” mildere straf kreeg

In “De Rechtbank” (VIER) kreeg een snelheidsduivelin gisteren een mildere straf omdat ze dankzij de rijsoftware ProDongle de rechter kon bewijzen dat ze zich nu wel aan de snelheidsregels houdt. ProDongle is een Belgische uitvinding, die in elke auto past.

Het geheugen van je wagen. Dat is misschien nog de beste omschrijving van de ProDongle. Het is een soort stick, die je onder je stuur of je ontkoppelingspedaal inklikt. Je kan het zelf. Er komt geen technicus aan te pas.

Dan ga je een kort ritje maken om de ProDongle te kalibreren. Vanaf dan stuur het apparaatje info over jouw rijgedrag door naar de cloud. De cloud wordt dus het geheugen van jouw wagen. Daar wordt bijgehouden waar en hoeveel je te snel reed.

Via je pc of smartphone kan je dan die gegevens gaan opvragen. En afdrukken. Dat is wat de dame in het VIER-programma “De Rechtbank” deed. Zo kon zij de rechter milder stemmen en mocht ze haar rijverbod op weekenden en feestdagen uitvoeren.

De ProDongle is een product van DongleApps uit Wortegem-Petegem. De eerste versie was gericht op jongeren. Om hen te leren zich aan de verkeersregels - vooral de snelheidsregels - te houden. “Ook de huidige versie heeft nog de functie van coach”, zegt ProDongle-directeur Christophe Neyt. “De ProDongle geeft de jongeren een maandelijkse score. Als na verloop van tijd blijkt dat de bestuurder altijd in dezelfde straat een snelheidsovertreding maakt, wordt hij daarvan op de hoogte gebracht.”

Ook voor bedrijven

Ondertussen is de ProDongle ook uitgewerkt voor bedrijfsvoertuigen. Maar alles gebeurt binnen de grenzen van de privacy. De baas wordt alleen verwittigd wanneer het rijrapport van de werknemer twee keer onvoldoende is. Dan nog zal de baas niet zien waar en wanneer zijn werknemer tijdens de diensturen snelheidsovertredingen pleegde.

Over het rijgedrag buiten de diensturen zal de baas al helemaal niets te weten komen.

Maar de privacy kan - wanneer dat zo in de arbeidsovereenkomst staat - ook voor een stuk sneuvelen. Zo kan de ProDongle vertellen hoe lang welke klant is bezocht.

ProDongle leidt tot voordelige verzekering

Recent zijn verzekeringsmaatschappijen ook al meegestapt in het ProDongle verhaal. Wanneer de klant bereid is een ProDongle te installeren en hij kan goede ProDongle-rapporten voorleggen, kan zijn premie zakken.

“Markant fenomeen is dat de meeste jonge bestuurders zelf een ProDongle bestellen omdat ze zich verantwoordelijk voelen en het beu zijn om veel te hoge verzekeringspremies te betalen, veroorzaakt door een marginaal deel jonge roekeloze bestuurders die ervoor zorgen dat elke jongere bij de slechte verzekeringsstatistieken hoort. In dit geval heeft de jonge ProDongle-klant zicht op zijn eigen ritten en rijgedrag en komen de ouders zelfs in het verhaal niet voor, ze hebben geen toegang tot het systeem”, zegt Christophe Neyt van ProDongle .

Een ProDongle kost 338 euro.