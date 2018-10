Vertonghen en Dembélé missen duel met Barcelona, Tottenham-spelers zijn erg onzeker voor Rode Duivels

Jan Vertonghen en Mousa Dembélé zijn out met blessures, ze komen niet meer in actie voor de interlandpauze. Dat meldt hun club Tottenham dinsdag.

Zaterdag liep Vertonghen een hamstringblessure op tijdens het uitduel tegen Huddersfield Town (0-2 zege). Mousa Dembélé sukkelt sinds die competitiematch dan weer met last aan het dijbeen. Beide Rode Duivels werden bij de rust vervangen in het John Smith’s Stadium.

Woensdag ontvangt Tottenham FC Barcelona op de tweede speeldag in de groepsfase van de Champions League. De door blessures geplaagde Spurs moeten het daarin ook stellen zonder Dele Alli (hamstring), Christian Eriksen (onderbuik) en Serge Aurier (dijbeen). Coach Mauricio Pochettino kan wel opnieuw rekenen op doelman Hugo Lloris, die hersteld is van een dijbeenblessure. Zaterdag neemt Tottenham het op de achtste speeldag in de Premier League nog op tegen Cardiff City, waarna de interlandpauze aanvangt.

Het is erg onwaarschijnlijk dat bondscoach Roberto Martinez vrijdag Vertonghen en Dembélé opneemt in zijn selectie voor de Nations League-confrontatie met Zwitserland (12/10) en de vriendschappelijke interland tegen Nederland (16/10).