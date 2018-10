In de gebouwen van het federaal parlement is dinsdagmiddag een dronken man opgepakt. Dat meldt de Brusselse lokale politie. Die werd rond 13.25 uur verwittigd door de militaire politie in het parlementsgebouw dat een man er amok maakte.

Ter plaatse bleek het om een man te gaan die duidelijk te diep in het glas had gekeken. De politie beroofde hem van zijn vrijheid en bracht hem over naar het commissariaat, waar hij mag ontnuchteren.