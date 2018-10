Ferry met 335 passagiers in brand op Baltische zee

Meer dan driehonderd passagiers zitten vast op een brandend schip in de internationale wateren voor de Russische stad Kaliningrad. Een ontploffing in de machinekamer zou de oorzaak van de brand zijn. Reddingswerkers haasten zich naar het brandende schip om de passagiers te redden.

Reddingswerkers uit Rusland en Litouwen zijn onderweg naar een ferry van Regina Seaways met 335 passagiers aan boord. Op het schip zou brand uitgebroken zijn na een ontploffing in de machinekamer, zo melden eerste berichten. De ferry voer in de internationale wateren voor Kaliningrad, op zo’n 135 kilometer van de kust en was onderweg van het Duitse Kiel naar Klaipeda in Litouwen.

Het Litouwse leger heeft al een helikopter naar de ferry gestuurd en liet aan Reuters weten dat er nog twee standby staan voor wanneer het nodig blijkt te zijn. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gevallen. Alle passagiers werden naar een veilige plaats op de ferry gebracht, maar aangezien de motoren van het schip werden uitgeschakeld, is het wel stuurloos.