Een duur lijntje cocaïne: ex-spits moet Chelsea “onmenselijke boete” betalen na jarenlange juridische strijd

De Duitse schaatsster Claudia Pechstein (46) is opnieuw van een kale reis teruggekomen in haar lang aanslepende juridische zaak tegen de Internationale Schaatsbond (ISU). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde dat het Internationaal Sporttribunaal (TAS) zich in haar zaak wel degelijk onafhankelijk en onpartijdig heeft opgesteld. Ook ex-voetballer Adrian Mutu (39) betwistte tevergeefs dat het TAS onafhankelijk kan optreden.