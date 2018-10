Volle tank diesel? 43 euro gaat naar de schatkist

De maximumprijs voor diesel aan de pomp heeft vandaag een nieuwe recordhoogte bereikt: 1,609 euro per liter. Een stijging waar vooral de Belgische staat beter van wordt. Want van elke liter diesel die uit de pomp stroomt, vloeit 0,8795 euro rechtstreeks naar de schatkist.

Wie straks naar een tankstation rijdt en 50 liter diesel tankt, betaalt daarvoor maximum 80,45 euro. Ter vergelijking: op 5 mei 2015 was dat nog 63,95 euro en op 10 januari 2016 60,35 euro. De nieuwe prijsstijging is vooral te wijten aan de hogere prijs van de ruwe aardolie - gebaseerd op vraag en aanbod op de internationale markten - en indexeringen.

“De regering heeft drie jaar geleden beslist om de prijs voor diesel tegen eind dit jaar minstens op hetzelfde peil te krijgen als voor benzine. Daarom werden de accijnzen voortdurend opgetrokken”, zegt Jean-Benoît Schrans van de Belgische Petroleumfedratie (BPF).

De grote financiële winnaar bij dit alles is dus niet de petroleumsector zelf, maar de Belgische staat.

Accijnzen en energieheffingen

Van elke liter diesel die de petroleumraffinaderij verlaat, gaat slechts 0,5416 euro naar de producent, en een nog kleiner deel gaat naar de distributeurs. “Het allergrootste stuk gaat naar de schatkist. Van elke liter diesel die nu verkocht wordt gaat 0,6002 euro naar accijnzen en energieheffingen, en nog eens 0,2793 euro naar BTW. Dat is samen 0,8795 euro of meer dan de helft van de prijs per liter.”

Dat betekent dat wie vandaag 80,45 euro betaalt voor die volle tank, 43,975 euro aan de staat schenkt. “Die belastingen op brandstof brengen de Belgische schatkist inderdaad een pak geld op. Ongeveer 6 miljard euro per jaar, vooral aan accijnzen en energiebijdragen”, zegt Schrans.

Goedkoper in Nederland

Tanken net over de grens in Nederland of Luxemburg kan op dit moment dan ook interessant zijn. In Nederland (prijzen op 24 september) kost een liter diesel maximum 1,379 euro, in Luxemburg 1,132 euro en in Duitsland 1,328 euro. Frankrijk is duurder (1,476 euro) maar nog altijd niet zo duur als België.