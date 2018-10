Pamela Anderson en haar Franse voetballer zijn toch nog samen: “Hij komt elke avond naar Parijs om bij mij te slapen”

Ze vormt nog steeds een koppel met de Franse voetballer Adil Rami, heeft Pamela Anderson toegegeven in een interview met Le Parisien. De Amerikaanse actrice, 51 jaar intussen, gaf er nog wat details over de relatie tussen de tortelduifjes. “Hij komt elke avond van Marseille naar Parijs om bij mij te slapen”, aldus Anderson.

Pamela Anderson, de blonde actrice die vooral bekend is vanuit de tv-serie Baywatch, en Marseille-voetballer Adil Rami zijn op dit moment het meest besproken showbizzkoppel in Frankrijk. Het was dan ook groot nieuws toen enkele weken geleden uitlekte dat het huwelijksaanzoek van Rami voor de blondine geleid had tot het einde van hun relatie.

Maar intussen is alles weer koek en ei tussen Anderson en haar geblesseerde Fransman. Ze wonen weliswaar gescheiden van elkaar - de blondine woont in Parijs, Rami in Marseille - maar de liefde is nog altijd heel groot.

“Adil is heel aanwezig”, zegt ze in Le Parisien, net voor haar deelname aan de Franse versie van Dancing with the Stars. “Hij komt elke avond naar Parijs om met mij te slapen en gaat de volgende ochtend terug naar Marseille om te trainen. Hij speelt momenteel niet door een blessure, maar hij traint wel.”

De uitspraken van Anderson vallen wellicht niet in goede aarde bij Rudi Garcia, de trainer van Marseille, want Rami had enkele weken geleden nog gezegd dat hij elke dag na de training braaf terugkeert naar huis om goed te herstellen.