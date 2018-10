Nepagent reed met vrouwen naar verlaten parking en boeide hen daar

Brugge / Knokke-Heist - De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 35-jarige man met twee maanden verlengd voor wederrechtelijke vrijheidsberoving in Knokke-Heist. De verdachte gaf zich tegenover een jonge vrouw uit voor politieman. Ondertussen kon hij ook gelinkt worden aan twee eerdere feiten.

De feiten speelden zich op dinsdag 26 december 2017 af in Knokke-Heist. S.T. achtervolgde de wagen van een jonge vrouw, die stopte omdat ze een blauw zwaailicht opmerkte. Daarna kroop de verdachte zelf in de auto van de jonge vrouw. Hij gaf zich uit voor politieman en nam zelf plaats achter het stuur. De verdachte reed naar een verlaten parking, waar hij de vrouw boeide en bedreigde. Uiteindelijk slaagde het slachtoffer erin om te ontkomen.

De verdachte kon pas begin februari geïdentificeerd worden en werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het blijft onduidelijk wat de precieze bedoelingen van de man waren. Naar eigen zeggen had hij dringend geld nodig om een beperkte gokschuld te kunnen afbetalen.

Ondertussen wordt S.T. ook verdacht van twee feiten met een gelijkaardige modus operandi. Eén van de slachtoffers zou aangifte gedaan hebben nadat ze een krantenartikel had gelezen over de zaak. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat de verdachte bekentenissen heeft afgelegd over gelijkaardige feiten in Brugge en Jabbeke. Het dossier is zo goed als rond, waardoor de zaak binnenkort naar de correctionele rechtbank zal kunnen verwezen worden.