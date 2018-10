Het (nog) onbekende toptalent: de Franse diamant die Engelse topclubs doet fantaseren over “Kanté 2.0”

Elk week speelt er zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Tanguy Ndombélé, de 21-jarige middenvelder van Olympique Lyon.

De verrassing van de eerste speeldag in de Champions League was ongetwijfeld de 1-2-nederlaag van Manchester City tegen Olympique Lyon. Doelpunten van Maxwell Cornet en Nabil Fekir zorgden toen voor een indrukwekkende stilte in het Etihad Stadium.

Tanguy N’Dombele stond tijdens die memorabele wedstrijd 90 minuten lang op het middenveld bij de bezoekers. De amper 21-jarige Fransman speelde een oerdegelijke partij tegen onder andere David Silva en Fernandinho. Van de Franse sportkrant L’Equipe kreeg Ndombélé dan ook een verdiende 7. Enkel Fekir, Cornet en doelman Anthony Lopes deden beter.

Foto: Photo News

Intelligentie

Dinsdag volgt een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk en uiteraard wordt de Fransman opnieuw in de basis verwacht van trainer Bruno Genesio. “Hij moet nog één stap zetten en dat is kansen afmaken”, aldus Genesio over zijn diamant. “Dat is het enige en dan is hij een geweldige speler. Tanguy mist nog wat concentratie in de laatste zone, maar hij heeft de noodzakelijke technische kwaliteiten om zich daarin te verbeteren. Hij zou tussen de zes en acht goals per seizoen moeten kunnen maken gezien zijn positie.”

De positie van Ndombélé is niet vast te leggen in één specifieke rol. Genesio speelt meestal met een flexibele 4-2-3-1, waarbij de 21-jarige Fransman als een van de twee controlerende middenvelders speelt naast Lucas Tousart. Ndombélé krijgt wel de vrijheid om zich uit te leven van zestien tot zestien, wat meteen verklaart waarom hij sinds de start van vorig seizoen aan 12 assists zit voor Lyon. Het seizoen daarvoor deelde hij 7 assists uit voor tweedeklasser Amiens.

“Hij is enorm interessant omdat hij een van die spelers is die tactische problemen kan oplossen door zijn spelinzicht”, aldus nog Genesio. “Met de bal weet hij al wat hij gaat doen vooraleer anderen het beseffen. Zonder de bal brengt hij balans in een team. Als Nabil Fekir uit positie loopt, is hij er altijd.”

“Hij ruikt naar voetbal”, reageerde Guingamp-scout Philippe Lemaire in Le Progres. “Hij is sterk en precies. Hij voelt het spel zo goed aan. Hij kan ritme geven aan een wedstrijd door zijn creativiteit, maar tegelijkertijd ook zorgen voor pressing en balbezit.”

Foto: REUTERS

Kanté 2.0

In die laatste zin heeft Ndombélé veel weg van die andere Franse pitbull: N’Golo Kanté. Die ontpopte zich tot kampioenenmaker bij Leicester City en daarna tot sleutelspeler bij Chelsea en het Franse nationale elftal. Door zijn fysieke kwaliteiten, loopvermogen en defensieve instincten wordt Kanté nu aanzien als een van de beste defensieve middenvelders ter wereld.

Ndombele kan veel dat Kanté ook kan, maar is offensief een pak gevaarlijker. Ook al omdat hij een stuk atletischer is en groter. Bewijs daarvan zijn de 19 assists tot nu toe in zijn nog prille carrière. Ndombélé kan aan de bak als zes, acht, tien en zelfs als flankmiddenvelder als het écht moet. “Eigenlijk doet hij mij meer denken aan Michael Essien”, zei Jean-Michel Aulas onlangs. Essien trok in 2005 voor 38 miljoen van Lyon naar Chelsea, waarmee hij onder andere de Champions League won.

Nog een goede vergelijking is Corentin Tolisso, die Lyon in 2017 verliet voor Bayern. Tottenham en Arsenal hadden deze zomer serieuze interesse in Ndombélé, maar Lyon zou een prijskaartje van minstens 50 miljoen euro op zijn hoofd geplakt hebben. Volgens L’Equipe heeft nu ook Manchester City zich gemeld... Ndombele naast Kevin De Bruyne volgend seizoen? Wie weet.