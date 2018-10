Borussia Dortmund houdt toptalent Jadon Sancho langer aan boord

Borussia Dortmund heeft dinsdag het contract van buitenspeler Jadon Sancho opengebroken. De nauwelijks 18-jarige Engelsman tekende een nieuwe overeenkomst tot medio 2022.

Sancho, die in de zomer van 2017 de overstap van de beloften van Manchester City maakte, ontpopte zich tot één van de sensaties in het Duitse seizoensbegin. In zes Bundesligawedstrijden leverde hij al vijf assists af en scoorde één keer.

De Engelse jeugdinternational is zeer tevreden met zijn verlenging. “Deze stad ademt als geen ander voetbal en jonge spelers krijgen hier snel hun kans. Ik kan met uitstekend ontwikkelen bij Dortmund en ben trots deel uit te maken van dit team.”

Sancho mocht twee weken geleden ook in de Champions League-ontmoeting bij Club Brugge (0-1) starten. Dortmund ontvangt woensdagavond (21u00) op de tweede speeldag van het kampioenenbal AS Monaco.