Boris Johnson haalt hard uit naar Theresa May

Op de conferentie van de Britse Tories heeft Boris Johnson het Brexit-plan van premier Theresa May opnieuw omschreven als ‘bedrog’. De harde taal van de voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken lijkt echter steeds minder Conservatieven te kunnen bekoren.

Boris Johnson nam in juli nog ontslag uit de regering-May uit onvrede met het ‘Chequers’-plan voor de Brexit. Tijdens zijn toespraak op het congres in Birmingham toonde Johnson zich erg kritisch. ‘Als we half in, half uit de Europese Unie staan, wordt deze giftige situatie alleen verlengd.’

‘Als we de kiezers bedriegen, en ‘Chequers’ is bedrog, zullen we het gevoel van wantrouwen alleen maar vergroten’, aldus Johnson, die waarschuwde voor extreemrechts. ‘We zullen zij die nu spreken van verraad credibiliteit geven, en ik ben bang dat de uiteindelijke winnaar van het ‘Chequers’-plan extreemrechts in het algemeen zal zijn, en Ukip (de eurosceptische partij van europarlementslid Nigel Farage) in het bijzonder.’

Johnson vroeg May om zich aan haar ‘oorspronkelijke plan’ te houden, wat erop neerkomt dat het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie en de interne markt helemaal verlaat. Johnson toont zich zo een ondubbelzinnige voorstander van een harde Brexit. Als ook May voor zo’n Brexit kiest, verdient ze dus de steun van de Tories, verklaarde de ex-minister nog.

May overleeft

Maanden werd er gespind dat de harde Brexiteers onder leiding van Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg het congres zouden aangrijpen om een gooi naar de macht te doen. Maar dat is niet gebeurd. Integendeel. Alles wijst erop dat May ook dit congres zal overleven. Ze lijkt er zelfs versterkt uit te komen.

Johnson komt dan weer zeker verzwakt uit de vergadering. Steeds minder Conservatieve parlementsleden nemen zijn populistische retoriek – vooral via zijn columns in The Telegraph - au sérieux. Ook binnen de partij is het besef ingedaald dat zijn weg heilloos is. Rees-Mogg wordt nog altijd ernstiger genomen, maar hij heeft gewoon te weinig aanhangers om een legitieme gooi naar de macht te doen.

Bovendien heeft May gisteren nieuwe immigratieplannen bekendgemaakt die de harde Brexiteers gunstig moet stemmen. Eenmaal het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten wil May de voorwaarden om in het land te mogen werken flink aanscherpen, ook voor migranten uit de EU. Bedoeling is dat laaggeschoolde arbeiders nauwelijks nog aan een werkvergunning kunnen komen. Dat ze hiermee de landen uit het oosten van de EU tegen de schenen schopt, vindt ze op dit moment minder belangrijk dan zoveel mogelijk Conservatieven achter haar krijgen.