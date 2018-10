11-jarig jongetje dat door zijn papa werd ontvoerd is terecht: vader meldt zich met zoon bij gerecht

Eliksem / Landen - De 11-jarige P. uit Landen, die sinds zondagnamiddag werd vermist, is veilig en wel teruggevonden. Dat melden Child Focus en het Leuvense parket. De vader van de jongen heeft zich dinsdagnamiddag in Nederland bij het gerecht gemeld, samen met zijn zoon. De jongen verkeert in goede gezondheid en de vader is voorlopig niet van zijn vrijheid beroofd omdat hij goed meewerkt met het onderzoek.

Politie en parket waren sinds zondagavond op zoek naar de elfjarige P.V. uit Landen, die zondagavond door zijn biologische vader Johannes V. (55) werd ontvoerd. De net vrijgelaten man mocht geen contact meer hebben met zijn zoontje dat licht gehandicapt is. “P. is zondag bij een buurjongetje gaan spelen, maar is daar nooit aangekomen”, vertelt zijn pleegmama.

P. (11) en zijn vijftienjarige zus wonen sinds februari bij een pleeggezin in Landen. Daarvoor verbleven ze bij hun biologische vader in Duitsland. Door de moeilijke thuissituatie verhuisden de twee begin dit jaar naar Landen, waar oudere broer N. en zijn partner de taak van pleegouder op zich namen. “Aanvankelijk verbleven ze in het weekend nog geregeld bij hun vader, maar die werd opgesloten in de gevangenis.

Hij was nog niet zo lang weer op vrije voet toen hij zondag zijn zoontje ontvoerde. Wellicht zal hij al een tijdje op de loer. Toen het kind naar een vriendje ging om te gaan spelen, lokte hij hem in zijn Mercedes.

“Dinsdagnamiddag heeft de vader zich met zijn zoon gemeld bij justitie in Nederland”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. “De man is voorlopig niet van zijn vrijheid beroofd, hij werkt sinds gisteren goed mee met het onderzoek en we hopen dat hij dat blijft doen.”

Voorlopig mag de jongen ook bij zijn vader blijven maar het onderzoek naar de onttrekking loopt wel verder. “Een onttrekking is en blijft een strafbaar feit, we zullen op het einde van het onderzoek bekijken of de man vervolgd moet worden.”