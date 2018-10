Russische sterregisseur na meer dan een jaar huisarrest voor de rechter

De Russische sterregisseur Kirill Serebrennikov zal eindelijk voor de rechter komen voor verduistering van geld, nadat hij iets meer dan een jaar huisarrest heeft gehad.

Serebrennikov en een aantal van zijn collega’s worden beschuldigd van verduistering van overheidsgeld voor een bedrag van 130 miljoen roebels (2 miljoen dollar), aldus de procureur dinsdag bij de inleiding van de zaak in Moskou.

Serebrennikov (49) zegt dat de beschuldigingen tegen hem in scène zijn gezet. De voorbije 13 maanden verbleef hij opgesloten in zijn appartement in het centrum van Moskou. Hij mocht enkel twee uur per dag naar buiten voor een wandeling en dan was hij vergezeld van een bewaker.

Serebrennikov is een gerenommeerd theaterregisseur, hij staat aan het hoofd van het Gogol theater en zijn film “Leto” (“Zomer”) over de Russische rocklegende Viktor Tsoi werd dit jaar op het filmfestival van Cannes vertoond en toegejuicht. De man staat bekend als een criticus van het regime, onder meer omdat Rusland in 2014 de Krim heeft geannexeerd.