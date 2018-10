B-FAST biedt Indonesië noodhulp aan na zware aardbeving en tsunami

Het Belgische interventieteam B-FAST heeft Indonesië noodhulp aangeboden na de aardbeving en daarop volgende tsunami. “We staan paraat”, meldt Buitenlandse Zaken.

“De teams van B-FAST staan paraat in afwachting van de formele reactie van Indonesië op dit aanbod”, aldus Buitenlandse Zaken. Ons land biedt Indonesië aan om twee waterzuiveringsinstallaties, vergezeld van 23 deskundigen, of eerstelijnshulpgoederen te sturen naar het zwaar getroffen land.

De eventuele inzet van B-FAST zou deel moeten uitmaken van de coördinatiemechanismen voor noodhulp van de Verenigde Naties en de Europese Unie.

B-FAST is een interdepartementale structuur die bestaat uit de diensten van de eerste minister, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Begroting en het ministerie van Defensie.

1.234 slachtoffers

De dodentol is intussen opgelopen tot 1.234 slachtoffers. Functionarissen vrezen echter dat de dodentol nog zal oplopen. Sutopo Nugroho, woordvoerder van het rampenbestrijdingsagentschap, zei dat ook er zeker 799 gewonden zijn en dat nog 99 anderen als vermist zijn opgegeven.

Door het natuurgeweld zijn meer dan 61.000 mensen ontheemd, aldus nog Nugroho. De meeste doden vielen in de provinciehoofdstad Palu. Onder het puin van huizen en modder liggen vermoedelijk nog meer lijken. Er vinden nog steeds naschokken plaats. Waarschijnlijk zal het nog dagen duren vooraleer de omvang van de ramp duidelijk is.

Reddingswerkers hebben maandagavond wel nog een man levend vanonder het puin van een ingestort gebouw gehaald. De man zat in een kleine holte in de ruïne van een kantoorgebouw waar hij werkte in Palu. Dat is te zien op een video die het nationale zoek- en reddingsagentschap toonde. Het slachtoffer is een manager bij een financieel bedrijf. Hij kon stappen en zei dorst te hebben. Een ziekenwagen voerde hem onmiddellijk weg.