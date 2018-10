Vader probeerde zoontje nog te redden uit woningbrand maar bleef in het vuur, andere zoon ligt in kunstmatige coma

Een van de drie overlevenden van de woningbrand die maandagavond in Luik het leven kostte aan een vader en zijn zoon, een jongen van 4 jaar, wordt in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden. Uit het verslag van de hulpdiensten blijkt dat de vader nog alles gedaan had om Nathéo (2) te redden, maar hun lichamen werden zij aan zij aangetroffen.

De brandweer werd maandagavond iets na 17 uur opgeroepen voor een woningbrand in Grivegnée, bij Luik. Geoffrey Croquet (30) en zijn tweejarige zoon Nathéo werden er dood aangetroffen. Mama Melissa en Geoffrey Junior, amper 1 jaar oud, konden gered worden. Zij werden samen met Louckas (4) naar het ziekenhuis gebracht, maar het was al snel duidelijk dat de peuter er slecht aan toe was. Hij liep bijzonder zware brandwonden op.

Uit het verslag van de hulpdiensten blijkt dat papa Geoffrey nog alles gedaan had om zijn zoon Nathéo te redden. “Ze werden zij aan zij gevonden in de woning”, aldus de brandweer bij Sudpresse. “Ze waren gestikt in de vlammen. Het lijkt om een accidentele brand te gaan.

De kleine Louckas wordt in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden om zijn lijden tot een minimum te beperken. De artsen geloven dat de jongen het zal overleven, aldus Sudpresse, en ze denken na over huidtransplantaties.