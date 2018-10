LIVE. Volg het Gentse kopstukkendebat van Arteveldehogeschool

Gent - Twee weken voor de verkiezingen nemen de Gentse lijsttrekkers het op tegen elkaar op in De Centrale. Het uitverkochte debat is hier live te volgen vanaf 20 uur.

Het debat wordt georganiseerd door de Arteveldehogeschool, waar de opleidingen journalistiek en grafische en digitale media de handen in elkaar sloegen. Studenten modereren en faciliteren interactie met het publiek.

Deze politici gaan met elkaar en het publiek in debat:

Rudy Coddens, sp.a

Elke Decruynaere, Groen

Mathias De Clercq, Open Vld

Mieke Van Hecke, CD&V

Anneleen Van Bossuyt, N-VA

Johan Deckmyn, Vlaams Belang

Tom De Meester, PVDA

Thema’s zijn mobiliteit, samenleven, wonen en veiligheid.

Via liveverbindingen sprokkelen ze in cafés meningen van Gentenaars. Journalist en docent Joris Vanderpoorten is gastheer en modereert samen met de studenten, zijn collega Peter Decroubele mengt zich als voxpop’er in het publiek.