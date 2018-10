New York zet schrijffout in naam van brug na meer dan 50 jaar recht

Na meer dan 50 jaar is de naam van de Verrazano-Narrows-brug in New York veranderd naar Verrazzano-Narrows. Slechts één lettertje verschil, maar het was een doorn in het oog voor iedereen die het wist.

De brug werd in de jaren 60 in gebruik genomen. Het was op dat moment de langste brug in zijn soort, die de verbinding maakte tussen Brooklyn en Staten Island. De naam werd gehaald bij de Italiaanse ontdekkingsreiziger Giovanni da Verrazzano, de eerste Europeaan die de haven van New York bereikte in het gezegende jaar 1524.

Hoe het kan, weet niemand, maar in het contract voor de bouw van de brug was een foutje geslopen. De naam op het document, en dus ook op tal van verkeersborden in de buurt van het bouwwerk, was Verrazano-Narrows. Met één ‘z’ dus, terwijl het er eigenlijk twee moesten zijn.

Na meer dan 50 jaar heeft gouverneur Andrew Cuomo de wet ondertekend waarmee die fout eindelijk rechtgezet wordt. “De brug is een vitaal transportmiddel voor miljoenen mensen”, zegt hij bij Sky News. “We zetten deze decennia oude fout recht uit respect voor de ontdekkingsreiziger en voor de erfenis van New York.”

Door de correctie worden 96 foute borden vervangen.