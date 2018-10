Ivan Leko optimistisch voor clash met Atlético: “1 tegen 1 kunnen we niet winnen, 11 tegen 11 misschien wel”

Club-trainer Ivan Leko zei vorig weekend al dat hij “een goed gevoel” had bij de wedstrijd op Atlético. Voor de laatste training in het Wanda Metropolitano-stadion hield hij zijn optimisme vol.

“Het is al fantastisch dat we hier als Club Brugge mogen spelen. Maar we willen meer laten zien. De spelers willen zich bewijzen en ikzelf als trainer ook. Het is geen wedstrijd Ivan Leko tegen Diego Simeone. Het is Club Brugge tegen Atlético Madrid. We proberen ons best te doen met respect voor iedereen.”

De goeie thuiswedstrijd tegen Dortmund heeft Club vertrouwen gegeven. “Die wedstrijd heeft laten zien wat we kunnen op dit niveau”, zegt Leko. “We hebben een goeie analyse gemaakt van Atlético. Dat was niet moeilijk want iedereen kent de ploeg. Op resultaat spelen kunnen ze als de beste. Maar we gaan op onze manier een resultaat proberen te halen, wetende dat Atlético de absolute favoriet is.”

Foto: Photo News

Ex-Atlético-doelman Thibaut Courtois zei dat de Spanjaarden kwetsbaar zijn in de rug van de flanken. Ivan Leko denkt er het zijne van. “Als Real Madrid niet kan scoren tegen Atlético weet je genoeg. Maar ik geloof dat we met bal gaatjes kunnen vinden tegen een 4-4-2. Eén tegen één kunnen we het niet halen van Atlético, maar elf tegen elf wel.”

Een cruciale rol lijkt weggelegd voor Hans Vanaken. “Ik ben heel blij met zijn vorm. Het is misschien zijn beste vorm in zijn carrière. Mentaal en fysiek is hij top. De passing en energie die hij geeft, is heel belangrijk voor ons.”

Vanaken: “Proberen iets te rapen”

Hans Vanaken zit in de vorm van zijn leven, zoals Club-trainer Ivan Leko al zei. Zelf kijkt de Limburger enorm uit naar het duel tegen de favoriet van groep A.

Foto: AFP

“Bij de loting was dit de match waar ik naar uitkeek”, zei hij voor de laatste training van Club. “Dit is de top van de wereld. Het is fantastisch om hier te spelen. We zullen honderd procent moeten zijn om iets te rapen, maar we hebben vertrouwen.”

Vanaken is het sterkst als hij tussen de lijnen speelt maar het is maar de vraag of hij die zal vinden. “Hun twee lijnen van vier staan dicht bij elkaar”, zegt Vanaken. “Het zal niet makkelijk zijn de ruimtes tussen middenveld en verdediging te vinden maar we gaan het wel proberen.”