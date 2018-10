Ongetrouwde holebipartners van diplomaten krijgen geen visum meer in de VS, partners die er al verblijven, moeten het land verlaten

Brussel - De Verenigde Staten zullen geen visum meer uitreiken aan ongetrouwde holebiparters van buitenlandse diplomaten en VN-medewerkers. De partners die al in de VS verblijven, zullen het land moeten verlaten, tenzij ze tegen het eind van het jaar in het huwelijksbootje stappen. Dat melden Amerikaanse media dinsdag.

De Amerikaanse nieuwszender CNN zegt dat de maatregel gevolgen heeft voor de partners van onder meer VN-functionarissen, ambassadeurs, ambassadepersoneel en consulaire medewerkers.

Met die maatregel, die sinds maandag van kracht is, maakt de Amerikaanse regering een einde aan een uitzondering die tot nu toe enkel voor holebikoppels bestond. Voor heteroseksuele diplomaten was een huwelijk al langer vereist om een visum voor de partner te verkrijgen. In een nota die op 12 juli naar de VN-delegaties werd gestuurd, staat dat alle partners voortaan “dezelfde rechten” genieten.

Maar critici stellen dat de wijziging net voor meer ongelijkheid zal zorgen. Ze wijzen erop dat het holebihuwelijk slechts in 25 landen erkend wordt. In een tiental landen staat op homoseksualiteit zelfs de doodstraf.

Samantha Power, die tijdens de regering-Obama VS-ambassadeur was bij de Verenigde Naties, heeft de maatregel op Twitter al “onnodig wreed en onverdraagzaam” genoemd.

UN-GLOBE, dat de rechten verdedigt van de LGBT+-medewerkers bij de VN, heeft het dan weer over een “ongelukkige wijziging van de regelgeving”. “Koppels die al in de VS wonen, zouden naar het stadhuis kunnen gaan om te trouwen. Maar mogelijk zouden ze vervolgd kunnen worden, als ze terugkeren naar een land dat homoseksualiteit of holebihuwelijken strafbaar stelt.”

Volgens het magazine Foreign Policy zijn minstens tien VN-medewerkers in de VS getroffen door de regeling.