Verdachte pakketten waarin mogelijk dodelijk gif zit naar Pentagon gestuurd

Naar het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, zijn deze week minstens twee verdachte pakketten gestuurd die mogelijk de dodelijke stof ricine bevatten. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie dinsdag bekendgemaakt.

De pakketten werden per post naar een medewerker van het Pentagon verstuurd, maar ze werden maandag onderschept in een nabijgelegen postsorteercentrum. Er wordt momenteel nog nagegaan of de pakketten inderdaad ricine bevatten, zegt woordvoerder Chris Sherwood.

De zaak wordt onderzocht door de federale politiedienst FBI.