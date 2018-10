Soldaat zwaargewond, nadat neergeschoten beer met volle gewicht op hem valt

Een Amerikaanse soldaat is zwaargewond geraakt, nadat een neergeschoten beer op hem neerviel. Het gewonde dier rolde met zijn volle gewicht - zo ongeveer 160 kilogram - naar beneden, naar het punt waar de militair tijdens de jacht net zijn trekker had overgehaald. Dat meldt de militaire dienst van Alaska.

Het noodlot sloeg toe op 29 september, toen twee bevriende soldaten de bossen nabij het Carter Lake introkken. Ze gingen wel vaker op jacht in het Chugach National Forest, maar deze keer hadden ze hun acties misrekend. Dat schrijft de Army Times.

Toen William McCormick (28) zijn schot had gelost om een bruine beer te kunnen vangen, speelde de zwaartekracht hem parten. “Ze stonden op een lager gebied, toen ze hem neerschoten. De kogel was meteen zo effectief dat de beer niet meer op zijn poten kon blijven staan. Hij zakte niet alleen in elkaar, hij rolde ook naar beneden”, aldus de State Troopers van Alaska. Volgens de natuurmedewerkers zijn beren deze tijd van het jaar heel dik en kan deze mannelijke beer wel tot 160 kilogram hebben gewogen.

Eén van de soldaten raakte zwaargewond. “Hij werd geraakt door een zware steen en door de beer zelf. De andere jager, de negentienjarige Zachary Tennyson, raakte niet gewond en kon de hulpdiensten contacteren”, legt de militaire dienst uit. Zij stuurden in allerijl medische hulp, waarna de jongeman met een helikopter naar het Anchorage Providence ziekenhuis werd overgebracht.

Of het dier gestorven is, is niet bekend.