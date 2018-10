Dries Van Langenhove daagt rector UGent uit: “Laat studenten stemmen over mijn plaats in raad van bestuur”

Dries Van Langehove vraagt de rector een stemming te organiseren over zijn zitje in de raad van bestuur van de Gentse universiteit. Foto: phu

Gent - Nadat Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove dinsdagochtend deels gelijk kreeg van de kortgedingrechter in Gent - hij mag acht uur per week de bibliotheek van de faculteit Rechten van de UGent betreden - daagt hij in een reactie rector Rik Van De Walle uit. Van Langenhove vraagt aan de rector de studenten van de UGent te laten stemmen over zijn zitje in de raad van bestuur.

Van Langenhove werd verkozen als studentenvertegenwoordiger in de raad van bestuur van de UGent. Na de Pano-reportage besliste rector Rik Van De Walle Van Langenhove te weren uit de UGent, met een tijdelijke “ordemaatregel”. Van Langenhove, die enkel nog zijn masterproef moet indienen en verdedigen, werd met onmiddellijke ingang de toegang tot alle gebouwen en terreinen van de UGent ontzegd. Ook zijn badge en login werden afgesloten, en hij mocht zich ook als student niet meer inschrijven.

Stemming over zitje in raad van bestuur

Dries Van Langenhove startte een procedure in kort geding tegen die beslissing van de UGent, en kreeg vandaag deels gelijk. De rechter beslistte dat de masterstudent Rechten acht uur per week toegang moet krijgen tot de bibliotheek van de faculteit Rechten. In een reactie op het vonnis van de kortgedingrechter daagt Van Langenhove de rector van de Gentse Universiteit nu uit. “De rector beweert dat hij studentenparticipatie hoog in het vaandel draagt. Ik vraag hem bij deze dan ook formeel om een stemming te organiseren waarbij de studenten zelf mogen kiezen of ik hen mag blijven vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur”, staat er te lezen.

LEES OOK. Oprichter Schild & Vrienden krijgt gelijk in zaak tegen UGent: “Maatregel is onrechtmatig en disproportioneel”

“De studenten kennen mij. Als vrijwilliger, student en studentenvertegenwoordiger zet ik mij al jarenlang belangeloos in aan onze universiteit én daarbuiten. Zij weten dat ik niet ben hoe ik werd afgeschilderd in de bewuste pano reportage. Als de meerderheid vóór stemt, geeft u mij opnieuw toegang tot het zitje in de Raad van Bestuur waartoe ik democratisch verkozen werd. Als de meerderheid van de studenten tégen stemt, geef ik mijn zitje in de Raad van Bestuur op. Dit is heel makkelijk te organiseren via het UGent-platform Minerva en kost niets. Durf de studenten laten denken voor zichzelf.”