Bij Club Brugge hebben ze nog twee knopen door te hakken voor Champions League-duel met Atlético Madrid

Bij een aangename 24 graden werkte Club Brugge een laatste training af in het imposante Wanda Metropolitano, de thuishaven van tegenstander Atlético Madrid. Blauw-zwart gaat morgen voor een mirakel in Madrid en een eerste puntje sinds 2005 in de Champions League. Leko - die op Rezaei na over een fitte groep beschikt - heeft nog twee belangrijke knopen door te hakken.

Welkom in Wanda Metropolitano, het nieuwe stadion van Atlético Madrid met een capaciteit van bijna 70.000 man: sommige Club-spelers trokken toch eens ogen toen ze tijdens het kwartiertje verplichte open training het stadion betraden. 20 man sterk was ze, de kern die morgen iets probeert te halen op het veld van een Europese grootmacht. Een tiental cameraploegen volgden de opwarming van Leko en co die een avondsessie afwerkten bij een aangename 24 graden in de Spaanse hoofdstad. Verhaeghe en Mannaert en een uitgebreide Club-delegatie keken vanaf de zijlijn goedkeurend toe. Ook zij hopen ook dat de ban in de Champions League zo snel mogelijk gebroken wordt. Hoe moeilijk de opdracht ook: Club gaat voor het eerste puntje sinds 2005 op het kampioenenbal. Het zou het mirakel van Madrid zijn.

Foto: Photo News

Leko gaf al aan dat hij niet noodzakelijk met dezelfde elf als tegen Dortmund of Cercle speelt. Met de terugkeer van Mata en Nakamba - beiden eindelijk topfit - heeft hij er eind september plots twee toptransfers bij. Met het nodige ritme is het duo altijd onbetwistbaar in de Brugse basiself, maar de vraag is maar of Leko het aandurft om de twee, beiden tegen Cercle hun eerste halfuur in de benen dit seizoen, meteen voor de leeuwen te gooien.

Basisplaats voor Nakamba?

De Brugse coach was er tot en met maandag nog niet volledig uit - op training probeerde hij verschillende zaken uit - maar wij gokken alvast op een basisplaats voor Nakamba. De Zimbabwaan heeft een serieus streepje voor op Rits voor een lijf-aan-lijfgevecht in Madrid, ook al speelde hij amper. Nakamba was vorig jaar de metronoom die bij Club haast elke wedstrijd minstens een 7 waard was en is reeds ingespeeld bij Club. Sneu voor Rits, maar in de Champions League is Nakamba een onmiskenbare surplus aan kwaliteit en kracht.

Foto: AFP

Wat er op rechts gebeurt, is minder duidelijk. Vlietinck krijgt daar sinds Dortmund de voorkeur, maar de fitte Mata klopt dus nadrukkelijk op de deur. De situatie ligt daar echter volledig anders aangezien Mata er een wisselvallig seizoen bij Genk opzitten heeft en nog maar een halfuur in het Club-shirt speelde. Mogelijk mag Vlietinck zich net als tegen Dortmund een uur leegspelen om dan plaats te maken voor de Angolese Belg. En als Mata start, geldt dat waarschijnlijk andersom ook. Leko had na de oefengalop in het voormalig Olympisch stadion van Madrid nog een nachtje tijd alvorens hij definitief de knoop doorhakt. Daarna is het aan zijn gladiatoren.

