Courtois zit ook in tweede groepsduel Champions League op de bank bij Real Madrid

Thibaut Courtois moet dinsdagavond (21u00) tijdens de uitwedstrijd van Real Madrid bij CSKA Moskou op de tweede speeldag van de Champions League opnieuw op de bank plaatsnemen. De Costaricaan Keylor Navas krijgt - net als op de eerste speeldag - de voorkeur.

Courtois, die midden augustus de overstap maakte van Chelsea naar Real Madrid, speelde tot dusver vijf duels voor de Koninklijke. Dat waren de vijf laatste competitiewedstrijden van de Madrilenen. In zowel de Europese Supercup tegen Atlético Madrid (2-2 na pen. 2-4) als de eerste speeldag van het kampioenenbal tegen AS Roma (3-0) kreeg Navas de voorkeur.

Courtois had in een eerder interview aangegeven dat er geen beurtrol was afgesproken bij Real Madrid. “Ik doe mijn best om op training te laten zien dat ik klaar ben”, gaf hij aan dat hij ook in de Champions League zou willen spelen. Naast Courtois zit ook de Kroaat Luka Modric op de bank bij Real Madrid. Sergio Ramos, Marcelo, Isco en Bale ontbreken allen met blessures.