Motorrijder komt om het leven bij frontale botsing

Meise - Op het kruispunt van de Veilinglaan en Neerpoorten in Wolvertem is dinsdagnamiddag om 16 uur een motorrijder om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De jongeman reed met zijn motor richting Wolvertem toen hij ter hoogte van de verkeerslichten frontaal inreed op een borstelwagen die richting Steenhuffel reed. Het lijkt erop dat die laatste naar links wilde afdraaien.

De klap was enorm. Hoewel de hulpdiensten nog probeerden te reanimeren, bezweek de motorrijder ter plaatse aan zijn verwondingen. De bestuurder van de borstelwagen bleef ongedeerd, maar was zwaar onder de indruk van het ongeval. De politiezone K-L-M zette het kruispunt lange tijd af in afwachting van een verkeersdeskundige van het parket Halle-Vilvoorde. Die kwam pas na zes uur ter plaatse waardoor al het verkeer lokaal werd omgeleid. Op de bevindingen van de verkeersdeskundige is het nu nog wachten.

Volgens buurtbewoners is het kruispunt al vaker het toneel geweest van ongevallen. Ook de komst van verkeerslichten heeft volgens hen geen zoden aan de dijk gebracht.