Kompany kan met Manchester City maar nipt nieuw puntenverlies vermijden in de Champions League

Manchester City heeft dinsdag op de tweede speeldag in groep F van de Champions League met 1-2 bij het Duitse Hoffenheim gewonnen. Vincent Kompany droeg de kapiteinsband en speelde de hele wedstrijd, waarin de Engelsen het niet onder de markt hadden maar in het slot alsnog de drie punten konden thuishouden.

Bij City mocht Kompany eindelijk nog eens in de basis beginnen in een wedstrijd met grote inzet. Op een League Cup-duel tegen het bescheiden Oxford United na, was het al van 25 augustus geleden dat de Rode Duivel nog eens mocht starten. Succesvol was de start van de City-verdediging echter niet, want na amper 44 seconden prikte Ishak Belfodil (ex-Standard) de 1-0 binnen. De reactie liet niet lang op zich wachten. Sergio Agüero duwde op aangeven van Leroy Sané zes minuten later al de gelijkmaker tegen de netten.

De betere ploeg in het vervolg van de eerste helft was zonder meer City, met enkele gevaarlijke schoten van Aguëro en een kopbal van Kompany, maar aan de rust stond het nog altijd 1-1. Na de pauze stonden de Duitsers uitstekend gepositioneerd en leken ze een punt uit de brand te gaan slepen, maar verdediger Stefan Posch beging in het slot een foutje en David Silva strafte genadeloos af. Kompany en co hebben nu drie op zes, Hoffenheim moet vrede nemen met één punt. Kevin De Bruyne ontbreekt bij City nog altijd geblesseerd, maar hervatte maandag wel de groepstrainingen.

In groep H won Juventus zonder de geschorste Ronaldo met 3-0 van Young Boys uit Bern, na een hattrick van Paulo Dybala. Bij de Zwitsers werd Mohamed Aly Camara uitgesloten na twee gele kaarten. Juve telt zes op zes, Young Boys blijft puntenloos achter.