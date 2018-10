Leerling doet zijn verhaal: “Mijn lerares had seks met mij op het toilet van vliegtuig en ik maakte haar zwanger”

Een lerares heeft seks gehad met één van haar leerlingen in de toiletten van een vliegtuig. Dat hoorde het openbaar ministerie van het Bristol Crown Court tijdens de rechtszaak tegen Eleanor Wilson. Zij was 26, toen ze de 16-jarige student verleidde en haar machtspositie tegenover hem misbruikte.

Eleanor Wilson kwam met een neergeslagen hoofd aan bij de rechtbank van het Bristol Crown Court met het schaamrood op de wangen, maar hand in hand met haar echtgenoot. De steun zal ze nodig hebben, want de rechter belooft allesbehalve mild te zijn in de bijzondere zaak in de Britse rechtbank. Voor haar neus stond immers haar leerling in de getuigenbank, terwijl hij vertelde hoe ze seks hadden en hoe ze beweerde dat hij haar zwanger had gemaakt.

Geliefd

Wilson was een geliefde lerares Fysica uit Gloucestershire en haar leerlingen waren dan ook blij, toen ze mee incheckte op schoolreis naar Afrika in 2015. Maar ze hield niet alleen de klas in de gaten, al snel verschoof haar aandacht naar één van de tieners. Onderweg naar huis raakten ze allebei dronken, wat zware gevolgen zou hebben.

“Ik was in shock, toen ze mij op mijn lippen kuste”, vertelde de tiener aan de politie, toen ze vroegen wat er gebeurde op de vlucht terug naar Heathrow. “Ze begon te friemelen en ik deed mee. Maar na het voorspel wilde ze meer, en gingen we naar de toiletten. Voor de actie.” Nadien deed hij in detail uit de doeken, hoe ze elkaars kleren uitdeden. “Ik hield haar linkerbeen omhoog, maar dat ging niet zo vlot omdat ze zo groot is. Daarna ging ze op de wc zitten en vrijden we verder.”

Achteraf besefte de jongen wat er nu precies gebeurd was. “Ik vroeg haar achteraf of ze spijt had, maar dat ontkende ze. Ik begon me wel zorgen te maken, omdat we geen veilige seks hadden gehad, maar zij stelde mij gerust door te zeggen dat ze de prikpil gebruikte”, getuigde de jongeman.

Escalatie

Maar bij dat ene vluggertje bleef het niet. Ze zouden steeds meer afspreken en beleefden talloze wilde nachten. “Voor mij was ze eerder mijn vriendin dan mijn lerares”, zei de jongen, die vertelde hoe spannend hij dat vond. Wilson wist hem ook te overtuigen met negatieve woorden over haar partner. “Hij mishandelde haar. Dat vond ik lastig om te horen, want ik gaf echt om haar.”

De situatie escaleerde, toen Wilson zwanger bleek te zijn. Toch bleef ze nog contact houden met haar leerlingen. “We bekeken abortus, omdat ik niet voor het kind zou kunnen zorgen. Maar ze zei me wel dat ik de vader was”, aldus de jongen.

Verzonnen

Maar daar gelooft de advocaat van Wilson helemaal niets van. Volgens de verdediging is er sprake van een op hol geslagen fantasie van een eenzame jongen. “Het is praktisch niet eens mogelijk om die standjes in dat krappe toilet uit te voeren. De jongen heeft het allemaal gefantaseerd en rondgebazuind bij zijn vrienden. Toen de geruchten ver verspreid waren, durfde hij wellicht niet meer terug te krabbelen.”

Het openbaar ministerie is dan weer zeker van het tegendeel. Zij hebben immers getuigen, die vertellen hoe vaak de twee met elkaar rondhingen, ook na de schooluren en op de avonden tijdens de befaamde schoolreis. Zelfs de vader van de jongen vond het vreemd dat zijn zoon zo vaak over de leerkracht praatte. Volgens de aanklager waren haar seksuele escapades ook de reden van haar stilzwijgen over de abortus.