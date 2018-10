Simeone: “Club Brugge heeft een intelligente trainer”

Ivan Leko mag het bovenste knoopje van zijn hemd losmaken. Hij kreeg gisteren lof van zijn collega Diego Simeone, een van de hoogst aangeschreven professionals in het trainersambt. “Club Brugge heeft een intelligente trainer die de kwaliteiten van zijn spelers slim gebruikt”, sprak de coach van Atlético. “Club is een moeilijke tegenstander die goed voetbal speelt. We zullen op onze hoede zijn.”

LEES OOK: Bij Club Brugge hebben ze nog twee knopen door te hakken voor Champions League-duel met Atlético Madrid

Na de Brugse derby ging het gerucht dat Atlético niet de moeite had genomen een scoutingskaart aan te vragen voor de wedstrijd. Maar Simeone ontkent. “Het is onmogelijk dat er geen scout van ons was. Wij bestuderen al onze tegenstanders en ook Club hebben we in het stadion aan het werk gezien.”

LEES OOK: Ivan Leko optimistisch voor clash met Atlético: “1 tegen 1 kunnen we niet winnen, 11 tegen 11 misschien wel”