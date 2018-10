Wilfried Martens koos voor euthanasie: "Hij was op het einde van zijn leven"

Premier Wilfried Martens heeft vijf jaar geleden voor euthanasie gekozen. Dat heeft zijn echtgenote Miet Smet (75) gisteren gezegd in De Afspraak op Canvas. “Hij had het daar niet moeilijk mee”, zegt Smet. “Hij had pancreaskanker. Hij werd geopereerd in januari 2013. In september ging het opeens slechter.” Toen koos hij voor euthanasie. Volgens Smet heel bewust. “Hij was op het einde van zijn leven. Hij zou misschien nog een maand ­geleefd hebben.”

Smet zei nog dat de Duitse kanselier Angela Merkel bij de eersten was die het trieste nieuws van het overlijden hoorden. “Ze belde vijf minuten nadat hij gestorven was”, zegt Smet. “Ze belde terug omdat Wilfried haar eerder had proberen bereiken in verband met zijn opvolging binnen de Europese Volkspartij.”

Martens was tot aan het eind van zijn leven blijven werken.

Miet Smet zelf gaf eerder dit jaar in een interview met De Zondag al toe dat haar euthanasiepapieren al getekend zijn. "Ik ben bang om af te takelen", zei ze toen.