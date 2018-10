Belgian Cats verdienen maar habbekrats in vergelijking met de Rode Duivels

Dat de Olympische Spelen van 2020 haalbaar zijn, daar is elke Belgian Cat van overtuigd sinds hun vierde plaats op het WK. Nu nog centen zoeken voor die Road to Tokio. Al zullen die hoe dan ook niet naar hun portemonnee gaan.

Op het afgelopen WK speelden de Cats voor een basisbedrag van 2.000 euro. Daar kwam 2.000 euro bij met hun vierde plaats en nog eens 3.000 euro indien ze een medaille zouden hebben gehaald. Dat is een habbekrats: elke Rode Duivel graaide op hun afgelopen WK 435.000 euro mee.

“In 2015 spraken we met de speelsters af dat we het geld niet in premies zouden steken, maar in structuur en organisatie”, zegt manager Koen Umans. “Die afspraken gelden nog altijd en we hebben geen enkele vraag of discussie daarover voor die toernooien. Maar hoe dan ook moet er geld bij komen om onze olympische campagne nog professioneler aan te pakken.”

Het jaarbudget van de Cats bedraagt 600.000 à 800.000 euro. Van de overheid komt dit jaar 100.000 euro van het Belgisch Olympisch Comité en 258.000 euro van Sport Vlaanderen. Adeps, de Waalse tegenhanger, besliste om de subsidies stop te zetten, ook al pakten de Cats vorig jaar brons op het EK. In november wordt er opnieuw onderhandeld.

Sparren tegen toplanden

Een opsteker voor het budget: de uitnodigingen van toplanden om te komen sparren tegen de Cats stromen binnen. Steekt ook mee in het onderhandelingspakket: de Lotto Arena in Antwerpen is een mogelijke kandidaat om het belangrijke preolympische kwalificatietoernooi (3-13 februari 2020) voor Tokio 2020 te organiseren.