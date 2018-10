Amper helft van zwangere vrouwen vraagt griepprik: “Griep wordt onderschat”

Tot vorig jaar moesten alleen vrouwen in hun tweede of derde trimester zich laten vaccineren, vanaf nu álle zwangere vrouwen. Foto: Brecht Van Maele

Zwangere vrouwen hoeven niet langer te wachten tot na het tweede trimester om zich te laten vaccineren tegen de griep. Dat blijkt uit het advies van de Hoge Gezondheidsraad voor komende winter. “Veel te weinig moeders in spe halen nu een griepprik”, zegt professor Pierre Van Damme (UA).

Wie dat wil, kan zich vanaf half oktober laten vaccineren tegen de griep. Met een inspuiting vergroot de kans dat je niet ziek wordt. Wie toch besmet raakt, is beter beschermd tegen verwikkelingen en geeft het virus minder snel door. Voor een aantal risicogroepen is vaccinatie extra belangrijk. Bijvoorbeeld omdat ze vaak in contact komen met kwetsbare mensen, zoals verpleegkundigen en dokters, of omdat ze zelf kwetsbaar zijn, zoals 65-plussers.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) adviseert al meer dan tien jaar dat ook vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen (grofweg van december tot april), zich laten inenten. Tot en met vorig jaar was dat advies beperkt tot het tweede en derde trimester. Maar dat is nu aangepast.

Met recht en reden, zegt Pierre Van Damme, vaccinatie-expert van de Universiteit Antwerpen. Het nieuwe advies is duidelijker en in lijn met internationale aanbevelingen, benadrukt de professor. “Op dit moment laat niet eens de helft van de zwangere vrouwen in Vlaanderen zich effectief vaccineren”, zegt Van Damme. “Nog steeds wordt de griep onderschat. Zwangere vrouwen raken iets makkelijker besmet én ze lopen een groter risico op complicaties zoals een longontsteking. Net als koorts is zo’n infectie op de longen gevaarlijk voor zowel de vrouw als de foetus.” Van Damme adviseert alle vrouwen die straks na 15 oktober zwanger raken om zich te laten inenten, zoals de HGR voorstelt dus.

“Onterechte angst”

Opvallend: de Vlaamse gynaecologen reageren verrast op het nieuwe advies. “De Raad heeft ons hierover niet geconsulteerd”, zegt Johan Van Wiemeersch, voorzitter van federatie VVOG. Grondig overleg is nochtans nodig, “want doorgaans komen wij zo min mogelijk tussen in die eerste maanden”.

Een mentaliteitswijziging zal tijd en overleg kosten, bevestigt professor Van Damme. Tegelijk is hij categoriek: “Die schrik voor inentingen is onterecht. Onder meer in de Verenigde Staten worden zwangeren al veel langer gevaccineerd, ook in het eerste trimester, en dat zonder problemen.”