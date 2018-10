Diestse vader (35) overlijdt na knal tegen rotonde: “Motor nog maar enkele weken geleden gekocht”

De Diestse motorrijder Wim Van Calster (35) is dinsdag rond 2.45 uur om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeval op de Koning Boudewijnlaan in Hasselt. Om een nog onbekende reden reed de dertiger frontaal in op de vangrail van de rotonde aan de Voorstraat. De onfortuinlijke motard overleed ter plaatse. Zijn verloofde (32), die achterop zat, werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De bewoners van de Voortstraat werden gisterochtend rond iets voor drie uur gewekt door een harde knal. “Toen we naar buiten liepen, zagen we de motorfiets op de rotonde liggen”, vertelt een buurtbewoner. “Vermoedelijk heeft de motard de vangrail niet op tijd gezien, want hij is er zonder te remmen op ingereden.”

De klap was bijzonder hevig. Hoewel de hulpdiensten nog probeerden om Wim Van Calster te reanimeren, overleed de man ter plaatse. Zijn verloofde, die achterop zat ...