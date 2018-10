Real Madrid zonder Courtois de boot in, Belg scoort twee keer voor AEK Athene in Champions League

Real Madrid is op de tweede speeldag van de Champions League zonder Thibaut Courtois verrassend onderuitgegaan tegen CSKA Moskou. In Athene scoorde de Belgische middenvelder Viktor Klonaridis twee keer voor AEK, het duel der Belgische spitsen Manchester United-Valencia leverde geen doelpunten op.

José Mourinho rekende bij Manchester United op Rode Duivels Marouane Fellaini en Romelu Lukaku om het tij te doen keren tegen Valencia. Bij de Spanjaarden kreeg Michy Batshuayi op de dag van zijn 25ste verjaardag een basisplaats, maar zowel hij als Lukaku konden de weg naar het doel niet vinden. Nochtans kwamen de twee Belgische spitsen er in het slot dichtbij: Batshuayi volleyde een afleggertje over het doel van David de Gea, Lukaku zag zijn schot gepareerd door doelman Neto.

De grootste verrassing van de avond was in Rusland te zien, waar Real Madrid tegen CSKA Moskou de boot inging. Nikola Vlasic strafte al vroeg een verschrikkelijke terugspeelbal van Toni Kroos af. De nog maar 20-jarige Kroatische spits gaf Keylor Navas het nakijken met een harde schuiver. In de laatste minuut van de blessuretijd werd Igor Akinfeev nog uitgesloten bij de thuisploeg na een bizarre actie: de Russische doelman kreeg twee keer geel op enkele seconden tijd voor protest. Thibaut Courtois keek de hele match vanop de bank toe. De Koninklijke was zeker niet op zijn sterkst, want Luka Modric kwam pas na een uur meedoen, Sergio Ramos kreeg rust en Gareth Bale staat nog geblesseerd aan de kant.

Ajax moest op bezoek bij Bayern München al vroeg achtervolgen door een doelpunt van Bayern-verdediger Mats Hummels, maar kwam halfweg de eerste helft vanuit het niets terug in de match. Rechtsback Noussair Mazraoui zette een één-tweetje op met Dusan Tadic en de 20-jarige Marokkaan knalde knap binnen. Daarna kregen de Amsterdammers zowaar voet aan grond in de Allianz Arena. Even na rust liet Tadic zelfs nog een uitgelezen kans liggen, en ook Donny van de Beek vergat oog in oog met Bayern-keeper Manuel Neuer voor een Nederlandse stunt te zorgen.

Belg bijna grote held voor AEK Athene

Jason Denayer kwam met Lyon net voor rust op achterstand tegen Shakhtar Donetsk door een treffer van Aluisio Moraes, en diezelfde Moraes scoorde vlak na rust nog eens. In een knotsgek slotoffensief zette Lyon echter alles recht. Moussa Dembélé buffelde de aansluitingstreffer binnen, Leo Dubois scoorde twee minuten later al de 2-2. De Fransen kregen daarna nog aardig wat kansen op het winnende doelpunt, maar Dembélé trapte de grootste binnen het bereik van Shakhtar-keeper Pyatov. Lyon blijft wel aan de leiding in groep F, waar Manchester City eerder op de avond al won.

De Belgische middenvelder Viktor Klonaridis was ei zo na de grote held voor AEK Athene nadat hij met twee goals een 0-2-voorsprong van Benfica ongedaan had gemaakt. Klonaridis, die geboren werd in Seraing en nog voor de Belgische U20 uitkwam, duwde tot twee keer toe van dichtbij een bal in één tijd tegen de netten. De Portugezen waren al vroeg op een dubbele voorsprong gekomen via Seferovic en Grimaldo, maar moesten op slag van rust met een mannetje minder verder na rood voor Dias. Klonaridis leek de Griekse wederopstanding in te luiden, maar een doelpunt van Semedo trok Benfica alsnog over de streep: 2-3.

Uitslagen:

Manchester United-Valencia 0-0

CSKA Moskou-Real Madrid 1-0

Bayern München-Ajax 1-1

Lyon-Shakhtar Donetsk 2-2

AEK Athene-Benfica 2-3

AS Roma-Plzen 5-0