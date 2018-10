Toplui farmabedrijf toch geen drugsfabrikanten: “Eerherstel voor mijn vader, die stierf vlak na proces”

Het is niet bewezen dat de directie van twee belangrijke Belgische farmabedrijven wist dat ze eigenlijk grondstoffen leverden voor een Mexicaanse drugsbaron. De beroepsrechter spreekt hen na tien jaar verdachtmakingen én eerdere celstraffen tot drie jaar finaal toch vrij. “Wij zijn eerlijke mensen en hebben niets te maken met drugshandel”, reageert zaakvoerster Sophie Eykerman (Sterop).

De meest verslavende drug ter wereld is het, methamfetamine. In het wereldje beter gekend als crystal meth of “icepillen”. Drie keer zo sterk als cocaïne en goed voor duizenden doden het afgelopen decennium. Met lange tijd één Mexicaanse drugsbaas die de export naar de Verenigde Staten voor zijn rekening nam: Ezio Figueroa-Vasquez.

Onderzoek bracht aan het licht dat hij de efedrine, het hoofdbestanddeel voor zijn icepillen, grotendeels in ons land haalde, bij de Brusselse bedrijven Sterop nv en ...