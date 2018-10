Atlético Madrid heeft bijna 500 CL-matchen meer ervaring dan Club Brugge

Na Letica, Rits, Danjuma, Dennis, Vlietinck en Openda tegen Dortmund hopen vanavond Nakamba, Mata, Schrijvers en Diatta op hun eerste speelminuten in de Champions League. Het verschil in ervaring tussen het team van Ivan Leko en dat van Diego Simeone is groot.

Alle belangrijke kernspelers zitten aan 488 wedstrijden - dat is precies acht keer meer dan de 61 van Club. Tellen we de wedstrijden er van de trainers bij bedraagt het verschil bijna 500 Champions League-wedstrijden. Twee van de meer “ervaren” CL-spelers, Dion Cools en Sofyan Amrabat, bleven thuis.

Het verschil had nog groter kunnen zijn als Atlético vorig jaar niet was uitgeschakeld in de poulefase. Vervolgens wist het wel de Europa League te winnen.

Atletico

Oblak 35

Adan 4

Godin 54

Filipe Luis 41

Arias 10

Savic* 26

Juanfran 44

Lucas 12

Giménez 23

Thomas 17

Koke 50

Saúl 37

Correa 21

Lemar 16

Rodri 1

Gelson Martins 12

Vitolo* 13

Griezmann 47

Costa 25

Subtotaal 488

Simeone 53

Totaal 541

Club

Letica 1

Horvath 0

Poulain 6

Mitrovic 3

Mechele 2

Denswil 14

Mata 0

Vormer 7

Vanaken 6

Rits 1

Vlietinck 1

Nakamba 0

Schrijvers 0

Diatta 0

Wesley 6

Danjuma 1

Vossen 11

Dennis 1

Openda 1

Subtotaal 61

Leko 1

Totaal 62